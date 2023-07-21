У Украины есть средства и будет еще больше возможностей, чтобы загнать Черноморский флот ближе к Туапсе, Новороссийску и не давать двигаться в зоне Крыма.

Так заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов прокомментировал заявление оборонного ведомства, в котором говорилось, что с сегодняшнего дня, 21 июля, все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации украинских морских портов на оккупированных территориях могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

«По сравнению с тем, как начиналась война, такие способности есть. И эти способности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорил: «Загнать весь этот Черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма», — подчеркнул Гаврилов.

Он подчеркнул, что способности Украины не ограничиваются только системами типа «Нептун», а есть еще и другие системы. «Мы сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше», — добавил он.

Гаврилов отмечает, что чем дольше война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота «выжить в ближайшей перспективе». «Сугубо из-за технологических решений, которые у нас будут закрывать эту тему. Поэтому пусть думают, пусть рассчитывают. Если кто-то сомневается — пусть ждет», — заинтриговал он. (униан)