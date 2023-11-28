Иранские ВМС пополнили свой каспийский флот эсминцем, способным запускать крылатые ракеты, сообщили государственные СМИ страны.

В сообщении государственного информагентства IRNA говорится, что новый эсминец «Дилман» водоизмещением 1400 тонн может запускать торпеды, двигаясь со скоростью 30 узлов.

Корабль назван по имени города на севере Ирана.

В сообщении говорится, что «Дилман» может одновременно обнаруживать более 100 целей, включая суда, беспилотники, вертолеты, подводные лодки и самолеты.

Это уже шестой иранский военный корабль, введенный в эксплуатацию в Каспийском море.