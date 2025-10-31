Уругвай усиливает меры безопасности на границе с Бразилией после полицейской операции в Рио-де-Жанейро, заявил министр внутренних дел страны Карлос Негро. Об этом сообщает La Diaria.

По его словам, существуют четкие распоряжения об усилении безопасности и наблюдения за границей, полицейские принимают все необходимые меры.

Негро добавил, что правительство Уругвая выражает обеспокоенность ситуацией в Рио-де-Жанейро. Министр добавил, что планирует в ближайшее время отправиться в Бразилию, чтобы обсудить произошедшее с другими высокопоставленными чиновниками региона.