Официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Китайское минобороны объявило о военных учениях и патрулировании вокруг Тайваня «в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона», передает РИА «Новости».

В сообщении подчеркивалось, что визит американских конгрессменов на остров нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая. Использование Тайваня для контроля над КНР обречено на провал, отметили в Минобороны.

Днем ранее на Тайвань прилетели пять американских конгрессменов: сенатор-демократ Эд Марки, члены палаты представителей от Демократической партии Джон Гараменди, Алан Лоувенталь и Дон Бейер, а также член палаты представителей от республиканцев Амата Колман Радеваген.

Этот визит американской делегации стал вторым за менее чем через две недели после поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал бурную реакцию в Пекине, который начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе.