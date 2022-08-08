Официальный представитель минобороны Китая У Цянь заявил, что КНР призвала Соединенные Штаты уважать интересы Пекина, а также отказаться от иллюзии контроля над страной с помощью Тайваня, передает РИА «Новости», ссылаясь на сайт оборонного ведомства.

«КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать все дальше и дальше по ошибочному пути», — заявил У Цянь.