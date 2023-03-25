Министерство обороны Британии продолжает пользоваться китайской социальной сетью TikTok несмотря на запрет для должностных лиц использовать приложение на служебных устройствах. Об этом говорится в заявлении главы оборонного ведомства Бена Уоллеса, опубликованное на сайте британского парламента.

«Учетная запись министерства обороны в TikTok используется, чтобы на мировом уровне информировать о текущих мерах ВС Соединенного Королевства, в том числе нашей работе по подготовке украинских солдат», — заявил Уоллес.

Отмечается, что у ведомства есть безопасный способ публиковать контент на канале ведомства в TikTok.