Минобороны Азербайджана: Противник понес потери в живой силе и вынужден был отступить

В течение дня 8 ноября и в ночь на 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить.

В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 1 пушка Д-30, 1 минометный расчет, 1 военный грузовик с боеприпасами противника.

В настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск.