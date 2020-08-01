Минобороны Азербайджана: «Армия Азербайджана способна нанести удар по избранным военным объектам Армении»

Армия Азербайджана способна нанести удар по избранным военным объектам в глубине обороны противника и сделает это при необходимости. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

«Информация о том, что якобы в результате минометно-ракетно-артиллерийских ударов Азербайджанской Армии нанесен ущерб гражданской инфраструктуре Армении на $300.000 – это не что иное, как попытка правительства Армении свалить на Азербайджан свою несостоятельность отремонтировать и восстановить некогда разрушенные вследствие техногенных катастроф или устаревания частные жилые дома, детские сады, водопроводы и газопроводы, заводы, предприятия, словом, находящуюся и без того в плачевном состоянии гражданскую инфраструктуру приграничных армянских населенных пунктов.

Создается некий парадокс. Во время июльских боев в Товузском направлении государственной границы министерство обороны Армении не раз утверждало, что в ходе боевых действий армянская сторона, «достойно» защищаясь, не понесла существенных потерь и предотвратила возможные разрушения, которые могли бы быть нанесены населенным пунктам и инфраструктуре Армении. Однако не прошло и двух недель как председатель Следственного Комитета Армении Гайк Григорян начал бить тревогу о масштабном уроне, нанесенном Тавушской области. Как видно, заявление одного армянского чиновника полностью противоречит заявлению другого чиновника. Это свидетельствует о том, что даже официальная информация, распространяемая армянской стороной, основана на лжи и клевете», — говорится в заявлении.

Минобороны подчеркивает, что в отличие от противника, подразделения Азербайджанской Армии никогда не берут на прицел и не обстреливают гражданское население, населенные пункты, жилые дома, гражданские объекты. Азербайджанские военнослужащие никогда не воюют с гражданским населением. Все претензии и обвинения армянской стороны являются необоснованными. Все это очередная неудачная попытка вызвать сострадание и привлечь к себе внимание мировой общественности и международных организаций.

«Что же касается необоснованных обвинений Следственного Комитета Армении в связи с якобы использованием азербайджанской стороной тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и реактивных систем залпового огня «Град» во время боевых действий на армяно-азербайджанской границе, то однозначно отмечаем, что в ходе этих боев Азербайджанская Армия не применяла вышеуказанное оружие. Азербайджанская Армия намерена использовать это оружие и другое более современное вооружение исключительно для уничтожения точным огнем избранных военных объектов, военной инфраструктуры, а также живой военной силы на больших площадях в глубине обороны противника. Однако известно, что такие объекты пока не были взяты нами на прицел и не были уничтожены. Если, как утверждает армянская сторона, Азербайджанская Армия использовала бы это оружие, то масштабы разрушений и нанесенного ущерба были бы во много раз больше. Напротив, в ходе этих боев в результате интенсивного артиллерийского обстрела противником позиции наших подразделений, а также населенных пунктов и гражданских объектов 14 июля погиб 76-летний мирный житель села Агдам Товузского района Азиз Азизов. В то же время был нанесен урон гражданскому населению, государственной и частной собственности, а также объектам инфраструктуры, и в настоящее время оцениваются масштабы нанесенного ущерба.

Подразделения Азербайджанской Армии лишь предпринимали адекватные ответные меры исключительно в соответствии с мощью и разрушительной силой боевых средств, примененных противником. Если у армянской стороны есть какие-либо доказательства относительно применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и реактивных систем залпового огня «Град», то пусть их предоставит.

Категорически отвергаем эту информацию и заявляем, что эта — очередная ложь. Армения, как всегда, и на этот раз, распространяя подобную дезинформацию, пытается обмануть международное сообщество», — говорится в заявлении оборонного ведомства.