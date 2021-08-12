11 августа с 22:20 до 00:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Чямбярякском,Ттуджур, а также в населенном пункте Ашагы Шорджа Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра и снайперских винтовок позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Заманлы , Гаравеллер Гядабейского района, Зейилик Кяльбаджарского района.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.