Миннефти Ирака сообщило о ликвидации пожара на одной из загоревшихся после взрыва скважин

Пожар на одной из загоревшихся в минувшую среду после диверсии скважин на нефтяном месторождении Хабаз в иракской провинции Киркук потушен. Об этом сообщило в воскресенье на своей официальной странице Министерство нефти Ирака.

Как заявил представитель ведомства по вопросам добычи Карим Хаттаб, огонь на скважине 44 ликвидирован усилиями Северной нефтяной компании (North Oil Company) в «беспрецедентно рекордные сроки». По его словам, тушение пламени на скважине под номером 33 продолжается.

В ночь на 9 декабря на двух буровых с разницей в полчаса сработали заложенные неизвестными самодельные взрывные устройства, после чего на них начался пожар. Как передавал новостной портал SHAFAQ News, за инцидентом стоят боевики террористической группировки «Исламское государство».

Добыча на небольшом месторождении Хабаз составляет порядка 25 тыс. баррелей в сутки. Суммарное производство на двух подорванных скважинах, как информировало Миннефти, не превышает 2 тыс. б/д.