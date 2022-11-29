В Берлине во вторник, 29 ноября, встретились министры юстиции стран «большой семерки». В таком формате G7 заседает впервые. Главная тема конференции — военные преступления, совершаемые российскими военнослужащими в Украине. Участники встречи намерены оптимизировать координацию расследования этих преступлений с тем, чтобы впоследствии привлечь к ответственности виновных.

Перед началом заседания министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Россия ведет войну против Украины преступными методами, к числу которых относится разрушение украинской энергетической инфраструктуры. «Тактика России направлена на то, — сказал министр, — чтобы оставить людей без тепла и электричества зимой, когда температура может опускаться до 30 градусов мороза».

В работе конференции министров юстиции стран G7 принимают участие комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, а также министр юстиции и генпрокурор Украины Денис Малюська и Андрей Костин. (DW)