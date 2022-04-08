Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подчеркнул значимость скорейшей и безопасной эвакуации мирных жителей из города Мариуполя и других населенных пунктов Украины как по морю, так и по суше.

Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщили в пятницу в пресс-службе оборонного ведомства Турции.

Акар отметил необходимость незамедлительного прекращения огня с целью продвижения дипломатического урегулирования и предотвращения дальнейшего кровопролития.

Турецкий министр заверил, что Анкара готова и впредь делать все возможное для доставки гуманитарных грузов в Украину.