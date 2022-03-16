Главы оборонных ведомств стран Североатлантического альянса соберутся в Брюсселе в среду на экстренное совещание, объявил накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Интерфакс.

«Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников. И другие наши партнеры — Грузия, Финляндия, Швеция и Евросоюз», — сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.

Он ожидает, что на встрече в среду будет дано поручение военному командованию НАТО разработать предложения для саммита альянса в Мадриде в июне.

Столтенберг указал, что значительное усиление оборонных возможностей НАТО потребует серьезного увеличения инвестиций. Он традиционно призвал все страны-союзницы «тратить на оборону не менее 2% ВВП».