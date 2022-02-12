Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином по телефону вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Как передает ТАСС, об этом заявили в российском военном ведомстве.

«12 февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Л. Остина», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, «обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес».