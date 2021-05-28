Главы оборонных ведомств Армении и России – Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу, провели в пятницу в Москве рабочую встречу, обсудив текущие острые проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российский министр предложил рассмотреть вопросы региональной безопасности.

«Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент», — сказал в начале встречи Шойгу.