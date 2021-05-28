Главы оборонных ведомств Армении и России – Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу, провели в пятницу в Москве рабочую встречу, обсудив текущие острые проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российский министр предложил рассмотреть вопросы региональной безопасности.
«Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент», — сказал в начале встречи Шойгу.
В свою очередь Арутюнян добавил, что намерен коснуться также вопросов двустороннего сотрудничества, которое, по его оценке, развивается очень успешно.
Шойгу отметил, что Россия и Армения укрепляют военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур – прежде всего, ОДКБ.