Азербайджан намерен усилить сотрудничество с Грузией в сфере культуры.

Как передает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов сказал журналистам после встречи с министром культуры, спорта и молодежи Грузии Теей Цулукиани.

По словам министра, в азербайджано-грузинском культурном сотрудничестве откроется новая страница.

А.Керимов отметил, что встреча с грузинским коллегой была плодотворной: «На встрече был произведён обмен мнениями о защите культурного наследия обеих стран, сотрудничестве в сфере музеев, кино, творческих индустрий».

Министр выразил уверенность, что официальный визит в Грузию внесет в клад в укрепление связей между двумя странами.