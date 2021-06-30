На наших освобождённых от оккупации территориях имеются водные ресурсы. 40 процентов минеральных вод Азербайджана приходится на деоккупированные территории.

Oб этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал на презентации проекта Фонда возрождения Карабаха Karabakh.Center.

По его словам, территория реки Охчучай превратилась в мертвую зону.

М.Бабаев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях также планируется восстановить леса: «На этих территориях будут посажены миллионы деревьев».