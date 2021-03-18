Министр образования рассказал о эпидемиологической ситуации в школах

Как сообщает АПА, в прямом эфире в Facebook министр образования Эмин Амруллаев сообщил, что завтра последний день учебы перед праздничными днями:

«Я думаю, что динамика в течение следующих 9 дней будет ключевым фактором, определяющим работу школ. В этом смысле многое зависит от поведения граждан во время праздника Новруза. В течение 9 дней контактов будет меньше, школы, рабочие места будут закрыты, если мы будем более осторожны, статистика заражения, возможно, пойдет на спад, и это позволит школам продолжать деятельность.

Ежедневно, с 1 февраля мы отслеживаем цифры с коллегами из Министерства здравоохранения, ЦЭГ, чтобы оценить риск массового заражения. Если происходит массовое заражение в школе, она переходит на дистанционную форму обучения».

По словам Эмин Амруллаева, с 1 февраля вирусом заразились 164 ученика начальных классов, все они ходили в школу.