Министр образования о возвращении азербайджанских студентов в Турцию

«Завершен процесс возвращения в Азербайджан 102 студентов, получавших образование в регионах, пострадавших от землетрясения в Турции. Все студенты вернулись на родину живыми и здоровыми».

Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он также внес ясность в дальнейшую судьбу вернувшихся на родину азербайджанских студентов: «Сейчас они на каникулах. Что будет дальше, можно будет точно сказать через какое-то время, в зависимости от того, как там сложится ситуация, будет ли предоставлен какой-то перерыв в учебе. Также все будет зависеть от возможностей вузов, и от того, что решат сами студенты».(report)

| 2020-01-27T13:22:47+00:00 27 января 2020, 14:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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