Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил об отставке «по личным и семейным» причинам. При нем страна стала одним из главных поставщиков вооружений для Украины, борющейся с российской агрессией.

Уоллес предупредил месяц назад, что покинет должность, когда премьер-министр Риши Сунак будет проводить очередные перестановки в правительстве. В своем заявлении об отставке в четверг он отметил: «Министерство обороны, которое я покидаю, стало более современным, лучше финансируемым и более уверенным, чем та организация, которую я возглавил в 2019 г. <…> Во всем мире Великобританию уважают за ее Вооруженные силы, и это уважение только выросло с начала войны в Украине».

При Уоллесе Великобритания активно поддерживала Киев вооружениями и была первой, кто решил предоставить некоторые виды техники, о которых спорили на Западе. Так, она открыла дорогу в Украину современным танкам, решив поделиться своим основным боевым танком Challenger 2, а также начала поставки ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. За ней в первом случае последовали США и Германия, а во втором – Франция.

По подсчетам Кильского института мировой экономики, Великобритания занимала к 31 мая 2-е место после США по совокупным объемам помощи Украине: Лондон пообещал выделить 10,735 млрд евро ($11,73 млрд), включая военную помощь на 6,58 млрд евро (3-е место после США и Германии), финансовую – на 3,89 млрд евро, гуманитарную – на 0,27 млрд евро.

Международная напряженность и противостояние в мире будут только нарастать, уверен Уоллес. «Я искренне считаю, что в течение ближайшего десятилетия мир станет менее безопасным», – говорится в его заявлении.

Новым министром обороны Великобритании назначен министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Об этом сообщил офис премьер-министра страны в социальной сети X. (moscowtimes.ru)