Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября

«Преподаватели и технический персонал старше 50 лет вакцинированы от коронавируса на 54% в Баку, 69% — в Сумгайыте, 60% — на Абшероне и 50% — в других регионах».

Oб этом сообщил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что эти показатели ежедневно меняются: «Если более 85% персонала какой-либо школы прошли процесс вакцинации, в определенном смысле это учебное заведение можно рассматривать как безопасную школу. Я уверен, что если 80-90% преподавателей и технического персонала по всей сфере образования будут вакцинированы, при таком условии мы сможем вернуться к традиционному обучению с 15 сентября. В противном случае только с локдаунами и волнами пандемия будет продолжаться долго. Поэтому самый эффективный метод – вакцинация».

Министр также напомнил, что около 4-6% от общего числа ежедневных заражений в последние месяцы приходилось на учителей: «Этот процент не связан исключительно с заражениями в школах. У учителей есть семьи, и регистрируются внутрисемейные заражения. Заражения среди учеников также составили 6-8%. В некоторых школах очень мало случаев массового заражения среди учителей, но и эти учебные заведения перешли на дистанционное обучение».