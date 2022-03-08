Турция надеется, что диалог между Россией и Украиной приблизит мир и безопасность в регионе, внесет вклад в улучшение гуманитарной ситуации, и в конечном итоги обеспечит долгосрочное урегулирование разногласий.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Акар подчеркнул значимость незамедлительного объявления режима прекращения огня на всей территории Украины, что предотвратит дальнейшее кровопролитие.

Турецкий министр приветствовал формирование в Украине гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения.

Глава Минобороны Турции отметил также, что на фоне сложившейся ситуации, Анкара надеется на поддержку Москвы в вопросе безопасного возвращения морских судов, ожидающих в российских портах.

Акар вновь заявил, что Турция готова и впредь вносить вклад в обеспечение мира и организацию поставок гуманитарной помощи в регион.