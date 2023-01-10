Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в украинский город Харьков. Об этом сообщает телеканал N-tv.

По данным канала, в поездке, которую держали в секрете «из соображений безопасности», министра сопровождают министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Бербок в ходе визита заявила, что народ Украины должен «знать, что он может рассчитывать на нашу солидарность и нашу поддержку».

С начала войны министр иностранных дел Германии уже два раза посещала Киев.