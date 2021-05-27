И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке.

Как передает «Спутник Армения», об этом пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила в Facebook.

Ара Айвазян был назначен главой МИД Армении 18 ноября 2020 года, сразу после ухода с этой должности Зограба Мнацаканяна. Оба покинули пост на фоне разногласий с политическим руководством страны.

Слухи об отставке Айвазяна начали муссироваться с февраля 2021 года. Ранее отвечая на соответствующий вопрос журналистов, и.о. главы МИД попросил представителей СМИ задавать ему серьезные вопросы.

До того как занять должность главы внешнеполитического ведомства, Айвазян занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Армении в Литве, Латвии и Эстонии. Он также работал в качестве посла РА в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме. После этого Пашинян назначил его на должность замминистра иностранных дел.