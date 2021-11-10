«Сегодня пошлины на табак и алкоголь в Азербайджане ниже, чем в мире».

Oб этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения проекта закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр сказал, что другим направлением, в котором были повышены пошлины, стала выдача документов о разрешении на проживание для иностранцев, а также выдача заграничных паспортов:

«Есть пошлины, которые не рассматривались с 2007 года. Я думаю, что их нужно периодически пересматривать. Если в 2018 году было импортировано 28876 машин, то в 2020 году их было более 53 тысяч. За 9 месяцев 2021 года было импортировано 63 тысячи автомобилей. 60 тысяч из них — легковые. То есть никакого снижения в импорте автомобилей нет. Обсуждается, старые ли это либо новые автомобили. Для этой цели предусмотрены изменения в Налоговый кодекс.Изменения, внесенные в закон «О государственной пошлине» и Налоговый кодекс, являются законами, включенными в пакет бюджета. Льготы, предлагаемые Налоговым кодексом на следующий год, сократят налоговые поступления в госбюджет на 50 миллионов манатов. Если поступления в госбюджет от пошлин увеличиваются, то в другом направлении происходит снижение».