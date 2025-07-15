Произведенные в США авиалайнеры, автомобили, химическая продукция, станки и медицинское оборудование возглавляют список американских товаров, которые Европейская комиссия предлагает обложить повышенными пошлинами в случае провала торговых переговоров с Вашингтоном, сообщает Reuters.

Разосланный странам-членам ЕС список охватывает импорт американских товаров на сумму 72 миллиарда евро ($84,1 миллиарда). В него также включены электрическое и прецизионное оборудование, сельскохозяйственные и продовольственные товары: различные фрукты и овощи, вино, пиво и крепкие спиртные напитки — на общую сумму 6,35 миллиарда евро.

Первый раунд ответных тарифов на товары общей стоимостью 21 миллиард евро был одобрен Евросоюзом в апреле, но не введен в действие, дабы отвести время для переговоров. Отсрочка продлена до 6 августа.

Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил ввести пошлины в размере 30% на импорт из Мексики и Евросоюза с 1 августа: Брюссель назвал такую ставку несправедливой и недопустимой. ЕС готов продолжать переговоры, однако еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович сказал, что страны-участницы блока понимают, что в случае неудачи придется принять контрмеры.

Еврокомиссия первоначально представила второй раунд пошлин для обсуждения в мае. Тогда предложение касалось американских товаров на сумму 95 миллиардов евро. С тех пор список стал короче, но основные позиции остались без изменений.

Конкретной даты возможного утверждения списка нет. (moscowtimes.ru)