Министр финансов и казначейства Турции сообщил об уходе в отставку

Заявление о своем уходе в отставку по состоянию здоровья сделал министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак 8 ноября в Instagram.
«Я принял решение после пяти лет работы не продолжать деятельность в качестве министра в связи с причинами, связанными со здоровьем», — написал министр.
Напомним, в должности министра финансов и казначейства Албайрак находился с 2018 года, до этого с 2015 года он возглавлял министерство природных ресурсов и энергетики. Отметим, что Албайрак — зять президента Турции Тайипа Эрдогана.
Примечательно, что Албайрак также удалил свой аккаунт в Твиттер.