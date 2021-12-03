Министр финансов Австрии Гернот Блюмель, который является ближайшим соратником экс-канцлера республики Себастьяна Курца, объявил об уходе в отставку.

Как передает ТАСС, он заявил, что намерен посвятить себя семье в связи с рождением второго ребенка, а также из-за звучавших угроз в адрес его семьи.

«Окончательная отставка Себастьяна Курца со всех политических постов стала последним ударом для моего окончательного решения. Я решил покинуть политику прежде всего ради моей семьи», — отметил Блюмель в обращении у себя в «Фейсбуке».

Ранее о готовности покинуть пост канцлера Австрии сообщил Александер Шалленберг. Его заявление распространило Австрийское агентство печати.