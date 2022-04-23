Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил о сильной зависимости газовой отрасли страны от российских энергоресурсов, сообщает CNN.

В интервью телеканалу глава ведомства отметил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, поскольку это сильнее «ударит» по Австрии, чем по самой России.

«Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку», — подчеркнул Бруннер.

По его словам, промышленность Австрии настолько зависима от газа из России, что у нее просто «нет выбора».

Ранее агентство Reuters также сообщило, что Еврокомиссия допустила возможность оплаты поставок российского газа в рублях (af. ru)