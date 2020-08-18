Министр энергетики России Новак заразился коронавирусом

Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом и в настоящее время находится на лечении в Москве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом… Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участия. Дай бог ему здоровья», — сказал он на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске во вторник, 18 августа. В Минэнерго сообщили, что Новак чувствует себя хорошо, у него нет симптомов.

Ранее поступили сообщения, что во время поездки Мишустина на Дальний Восток коронавирус подтвердился у ряда журналистов «правительственного пула». Так, в Петропавловске-Камчатском несколько журналистов были изолированы и под контролем врачей доставлены в Москву бортом МЧС. (DW)