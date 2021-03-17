Министр экономики Словакии объявил об отставке

Министр экономики Словакии и председатель входящей в правительственную коалицию либеральной партии «Свобода и солидарность» (СиС) Рихард Сулик объявил в среду о намерении подать в отставку с поста в кабмине. Об этом сообщил телеканал ТА-3.

Сулик официально подаст прошение об отставке 22 или 23 марта. Правительство он покидает в период обострения кризиса в коалиции, когда две из четырех составляющих партий — СиС и либерально-консервативная партия «За людей» — потребовали от лидера правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) Игора Матовича освободить кресло главы правительства страны. Премьер-министру они ставят в вину, в частности, приобретение республикой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В словацкую правительственную коалицию входит также правоцентристское политическое движение «Мы семья», на поддержку которого пока опирается Матович.(ТАСС)