«В послевоенный период членам семей шехидов и участникам войны, а также лицам, пострадавшим от армянского террора, оказывается социальная поддержка».

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с руководителями медиа-структур.

Он отметил, что в рамках этих мер поддержки 40 тыс. человек было оказано 46 тысяч услуг.

«Членам семей шехидов и 10 351 инвалиду войны назначены 20 644 социальные выплаты. С начала 2021 года размер социальных выплат был значительно увеличен. Семьям шехидов и инвалидам войны в этом году планировалось предоставить 3 тысячи квартир/частных домов, 2 700 квартир уже переданы в пользование», — подчеркнул министр.