В настоящее время столкновение с малогабаритным космическим мусором или метеоритом рассматриваются как возможная причина прекращения обмена данными со спутником. Так, в результате столкновения мог выйти из строя источник питания спутника.

Об этом # сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что согласно полученной из Сети космического наблюдения США (U.S. Space Surveillance Network)) информации, спутник Azersky продолжает летать по намеченной орбите. Сеть космического наблюдения США в настоящее время отслеживает в космическом пространстве 36 500 объектов размером более 10 см. Но по оценкам, вокруг планеты движется более 1 млн объектов небольших размеров (1-10 см), которые сеть космических наблюдений не может отслеживать.

Для справки скажем, что сегодня спутник дистанционного наблюдения Земли «Azersky» завершил свою миссию на 1 год раньше запланированного срока службы, то есть на 9-м году своей миссии, обмен данными со спутником «Azersky» прекратился. Хотя «Азеркосмос» и производитель спутника приняли меры по восстановлению связи со спутником «Azersky», установить связь со спутником не удалось.