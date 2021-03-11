Министерство предупредило население в связи с изменением погодных условий

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова обратилась к населению с просьбой быть внимательными и осторожными в связи с изменением погодных условий на территории страны.

Как сообщает Report, сотрудник министерства напомнила, что март — нестабильный месяц.

Она отметила, что в этом месяце ожидаются переменчивые погодные условия: «Учитывая, что будет преобладать характерный для марта сильный ветер, обращаемся к гражданам, чтобы они были осторожными, не останавливали транспортные средства под деревьями, а главное, не оставляли детей без присмотра в ветреную погоду. Потому что в результате сильного ветра велика вероятность падения даже здоровых, крупных деревьев”.

И.Ибрагимова отметила, что общественности будут предоставляться регулярно обновляемые данные о погодных условиях.

| 2021-03-11T18:57:45+04:00 11 марта 2021, 19:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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