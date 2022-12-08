Минфин США запросил у конгресса $14,5 млрд, которые планируется потратить на прямую поддержку Украины в период с января по сентябрь 2023 года. Об этом рассказала министр финансов США Джанет Йеллен в рамках мероприятия Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте, сообщает ТАСС.

По ее словам, США уже предоставили Украине $13 млрд прямой финансовой помощи в дополнение к военной помощи.

«Мы также запросили Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд долларов для осуществления помощи в первые девять месяцев 2023 года», — поделилась Йеллен.