Евросоюз запросил еще €2,1 млрд прибыли от замороженных активов России, которые хранятся в центральных депозитариях, для предоставления Украине. Об этом сообщила Еврокомиссия.

«На этой неделе ЕС запросил €2,1 млрд в виде непредвиденной прибыли, полученной от иммобилизованных активов российского Центрального банка, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг, — говорится в заявлении. — Получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года. Она охватывает доходы, накопленные во второй половине 2024 года».