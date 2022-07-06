Министерство финансов США внесло в среду в санкционные списки по Ирану два физических лица, 13 юридических лиц из этой исламской республики, Вьетнама, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, а также два нефтетанкера под флагами Габона и Панамы. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Включенные в списки лица связаны с продажей нефти и ее перевозкой. В документе отмечается, что они «использовали сеть подставных компаний, расположенных в зоне Персидского залива, для содействия доставке и реализации иранских нефтепродуктов и нефтехимической продукции на сотни миллионов долларов в Восточной Азии».

«В то время как Соединенные Штаты привержены достижению договоренности с Ираном, направленной на обоюдное возвращение к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий [по ядерной программе Тегерана, СВПД], мы продолжим использовать все наши полномочия для обеспечения соблюдения санкций в отношении продажи иранской нефти и нефтехимической продукции», — сказал заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий в своем ведомстве противодействие терроризму и финансовую разведку.

Как сообщил в распространенном письменном заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен, компании из Вьетнама и Сингапура, в частности, попали под санкции за перевозку иранских нефтепродуктов. «Соединенные Штаты искренне и решительно идут по пути конструктивной дипломатии, чтобы добиться взаимного возвращения к всестороннему выполнению СВПД. Именно Иран до сих пор не продемонстрировал аналогичной приверженности этому пути. Если Иран не изменит свой курс, мы продолжим вводить санкции в отношении экспорта нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции из Ирана», — заключил шеф американской дипломатии.