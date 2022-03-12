Россия и Китай не достигли успеха в поиске альтернативы американскому доллару как расчетной валюте. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Китай занимался поисками, Россия тоже, но на самом деле она и близко не подошла к изобретению какой-либо замены доллару», — сказала Йеллен, отвечая на вопрос, может ли доллар потерять часть своего глобального влияния из-за усилий России и Китая по поиску альтернативных способов ведения бизнеса.

Йеллен заверила, что доллар не имеет конкурентов, поскольку является резервной валютой. По ее мнению, это позволяет вводить «очень сильные санкции».

Глава американского Минфина подчеркнула, что экономика США остается сильной, но признала, что антироссийские санкции будут иметь последствия и для Вашингтона. Она пояснила, что ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией может привести к рецессии, но выразила уверенность в способности Федерального резерва сбалансировать это.

Ранее президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владмира Путина в рекордной инфляции в Соединенных Штатах. Как пишет CNN со ссылкой на результаты исследования международной консалтинговой компании RSM, обострение ситуации вокруг Украины грозит США ростом инфляции более чем на 10 процентов в годовом выражении впервые с 1981 года (lenta. ru)