Министерство финансов США не продлит лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.

Согласно распространенному уведомлению, управление по контролю над иностранными активами ведомства «не будет продлевать положения генеральной лицензии 9C, <…> срок действия которой истек 25 мая 2022 года в 00.01 по восточноевропейскому времени (08:01 по бакинскому)».

России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям

В апреле западные СМИ писали, что Россия может объявить дефолт по долговым обязательствам, поскольку иностранные банки из-за санкций отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков «Россия-2022» и «Россия-2042». При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях.