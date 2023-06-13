Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что выясняет местонахождение замороженных активов России и изучает варианты действий в их отношении. Об этом она сообщила во время выступления в конгрессе США, сообщает CNN.

По ее словам, большая часть активов России расположена за пределами США, поэтому Вашингтон планирует консультироваться по этой теме со своими союзниками.

Йеллен добавила, что США договорились с другими странами G7, что эти активы останутся замороженными до завершения конфликта, в котором Россия заплатит за нанесенный урон. (Газета.Ру)