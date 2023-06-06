На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были обсуждены изменения в закон «О производственных и бытовых отходах».

Как сообщает АПА, изменения включают в себя установление в Азербайджане платы за утилизацию для легковых автомобилей, с момента выпуска которых прошло 4 года, создание фонда утилизации старых автомобилей, применение льгот при покупке новых автомобилей к лицам, сдающим старые автомобили на утилизацию, определение процедуры передачи автомобилей на утилизацию, ведение реестра утилизаторов автомобилей и прочее.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Если законопроект будет принят в третьем чтении, эти положения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.