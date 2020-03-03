Михаил Магид: «Подарок Трампа помог Нетаньяху победить на выборах в Кнессет»

Вчера, 2 марта в Израиле состоялись парламентские выборы, по итогам которых победила партия действующего премьера Бенямина Нетаньяху. Как победа партии Ликуд будет влиять на регион Ближнего Востока? Ожидаются ли какие-то перемены в азербайджано-израильских отношениях? Итоги выборов # обсудило с публицистом, специалистом по Ближнему Востоку Михаилом Магидом.

— Как вы оцениваете итоги выборов в Израиле? Какие изменения можно ожидать от нового правительства Нетаньяху?



— Беньямин Нетаньяху и его партия Ликуд (националистическая партия, проводящая либеральный курс в экономике), а так же правый блок, включающий кроме Ликуда резко националистические и религиозные партии, одержали неуверенную победу. У них 59 голосов из 120. Для создания большинства нужен 61 голос.

Ликуд будет пытаться переманить депутатов других партий или заключить коалиционные соглашения с кем-то. Но это сложный процесс, и пока неясно получится ли задуманное или же политический кризис в Израиле продолжится, который может завершиться новыми, четвертыми по счету выборами за год. Любой расклад не исключен. Израильская политика очень динамична и плохо предсказуема.

Кроме того, 17 марта начнется судебный процесс над Нетаньяху — генеральная прокуратура Израиля предъявила ему обвинения в коррупции. Поэтому, у Нетаньяху много проблем. Тем не менее, высока вероятность того, что он может сохранить за собой кресло премьер-министра Израиля. Ход уголовного процесса он будет затягивать и попытается принять законы, обеспечивающие ему иммунитет. Но опять же не вполне ясно, удастся ли ему это.

Что касается внешней политики Израиля, то если Нетаньяху будет возглавлять Израиль, как и все последние 11 лет, то с большой вероятностью можно утверждать, что его политика останется прежней, но с определенными нюансами.

— О каких нюансах идет речь? Как Израиль будет выстраивать свою политику в отношении региональных стран?

— Израиль будет, как и раньше, противостоять Ирану и дружественным ему проиранским силам в Сирии, Ливане, Ираке. Израиль считает страны, входящие в так называемый «шиитский полумесяц» (сфера влияния Ирана, которая тянется через Ирак, Сирию и Ливан) своим главным противником. Такая политика может привести к некоторому сближению Израиля с Турцией, так как последняя в настоящее время противостоит в Сирии тем же самым силам. В любом случае, Израиль, используя слабость армии Асада, которая столкнулась сегодня с Турцией, будет увеличивать налеты ВВС на Сирию, уничтожая созданные Ираном и его союзниками объекты.

Существует также высокая вероятность конфронтации Израиля с Сектором Газа, который контролируется палестинским движением ХАМАС и Исламским Джихадом — последняя группа близка Ирану. С Газой не прекращаются перестрелки и ракетно-артиллерийские дуэли. Недавно министр обороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что вероятность проведения масштабной израильской военной операции в Газе составляет 95%. С точки зрения руководства Израиля, Газа является вторым (южным) фронтом, открытым против него Ираном параллельно с северным ливано-сирийским фронтом, где также действуют проиранские силы. Израиль уже давно обсуждает возможность полной зачистки Газы и ликвидации этого второго фронта.

Вероятно, Нетаньяху, как и обещал, постарается аннексировать часть Западного берега реки Иордан. Это нужно ему как для роста популярности в Израиле, так и для того, чтобы предотвратить создание его критиками в парламенте Бенни Ганцем (сине-белые, центристский блок) и Объединенным списком (преимущественно арабский блок) коалиции, которая может оттеснить его от власти.

Нетаньяху продолжит сотрудничество с Трампом – их семьи очень близки. Вдобавок к этому у них есть и общий покровитель: финансист, американский мультимиллионер Шелдон Адельсон, один из главных кошельков республиканской партии США и партии Ликуд в Израиле. Хотя, различия в интересах есть, но можно говорить об уникальном союзе двух людей, делающих друг другу подарки. Например, полностью произраильский проект решения арабо-израильского конфликта (Сделка века), предложенный Трампом во время избирательной кампании в Израиле. Это был подарок лично Нетаньяху, который обеспечил ему победу на выборах. Со своей стороны, Нетаньяху отказался впустить в Израиль конгрессменов, вступивших в резкую полемику с Трампом.

Это не просто союз двух государств. Это союз двух политиков, чьи интересы во многом совпадают, и они делают ставку на оказание личной помощи друг другу. Конечно, у союза Трамп-Нетаньяху есть свой предел. В случае прямой конфронтации Израиля и Ирана, США окажут Израилю всестороннюю финансовую поддержку и предоставят ему самое современное оружие (впрочем, они и так это делают), но вряд ли сами вступят в войну с Ираном. По крайней мере, до ноябрьских выборов в США Трамп не заинтересован во втягивании Америки в очередную войну на Ближнем Востоке.

— Стоит ли ожидать каких-либо изменений в отношениях Израиля и Азербайджана?



— Политика останется прежней в случае сохранения режима Нетаньяху, но опять же, и здесь есть свои нюансы. Азербайджан весьма важен Израилю, так как эта страна является союзником Турции и, в то же время, она является вторым в мире (после Индии) покупателем израильского оружия. Израиль хотел бы сохранить и усилить эти связи, косвенно влияющие на отношения с Турцией и, одновременно, стимулирующие израильскую экономику.

Несколько дней назад Турция продемонстрировала мощь боевых беспилотников, уничтожавших войска и технику Асада. Израиль является вторым после США экспортером боевых беспилотников в мире. Сейчас, после первого примера массированного и эффективного применения боевых беспилотников, все бросятся их покупать в больших количествах. Думаю, Азербайджан может заказать большую партию израильских беспилотников, что станет дополнительным толчком для еще большего сближения двух стран.