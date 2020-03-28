Мигранты меж двух огней

Застопорившаяся ситуация с беженцами на границе Турции и Греции на днях получила довольно жесткую международную оценку. Специальный докладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес призвал Грецию немедленно прекратить силовые меры в отношении мигрантов и просителей убежища на границе с Турцией.

По мнению Моралеса, Греция «должна немедленно пересмотреть» свое решение о приостановке с 1 марта на 30 дней доступа к процедуре предоставления убежища для лиц, пересекших границу нелегально. По его словам, это решение «не имеет законной основы в международном праве», и речь в данном случае идет о «краеугольном камне прав человека и защиты беженцев».

Сообщается также, что участились случаи нападения представителей греческой службы безопасности на просителей убежища с целью «выдворения их на турецкую сторону границы». Мигранты, которым удалось пересечь границу, по имеющимся у эксперта сведениям, были «перехвачены греческими пограничниками, задержаны, раздеты, лишены пожитков и отправлены назад в Турцию». Кроме того, поступила информация, что подобные действия повлекли за собой смерть просителя убежища из Сирии.

Кроме того, распространено мнение, что новый миграционный кризис абсолютно неминуем, если Брюссель так и не сможет договориться с Анкарой. То есть, как бы там ни обвиняли Турцию в шантаже беженцами, реалии таковы, каковы есть, и если эти люди прорвутся, выдвигать аргументы против действий Анкары станет просто поздно. И вопрос в том, может ли Брюссель позволить себе новые сотни тысяч, а то и миллионы беженцев, или же ЕС будет вынужден договориться с Турцией, чтоб она продолжала удерживать нелегалов у себя? Ситуацию прокомментировали для # известные эксперты.

Германский политолог Александер Рар:

— В Евросоюзе чрезвычайная ситуация. Во всех странах ЕС население находится под стрессом, фактически полмиллиарда человек сидит в карантине. Когда это все кончится, никто не знает. Правительства ЕС плотно закрыли границы — не только внешние границы ЕС, но и внутренние. Никаких беженцев из Турции в Грецию сейчас пускать не будут. Массовые потоки мигрантов в ЕС могут расшатать общества, «продать» эту политику как гуманитарный акт сейчас невозможно. Думаю, что ЕС заплатит Турции дополнительные деньги, чтобы она сама справлялась с этим вызовом.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Ситуация на границе Греции и Турции, а также Сирии и Турции, продолжает оставаться сложной, критической. Риски распространения коронавируса среди беженцев достаточно велики, сегодня эта группа лиц является наиболее подверженной таким угрозам, и поэтому в данном случае необходимы уже неотложные меры.

Их должны предпринимать правительства Греции, Турции, Еврокомиссия, ООН. Но в настоящее время мы видим, что основная тяжесть нагрузки по-прежнему ложится только на турецкую сторону. Конечно, это не способствует стабилизации ситуации, тем более, что и в самой Турции, как и во многих других странах, эпидемиологическая обстановка довольно сложная. Распространение вируса принимает форму геометрической прогрессии, поэтому Турция нуждается в серьезной помощи. Необходимо координировать действия, пересматривать прежние практики. Нужно предпринимать более эффективные меры, чем прежде. Одним только закрытием границ или выдворением беженцев назад дела не решить. В настоящее время практически все государства закрыли свои границы, и это блокирует возможность для потенциальных мигрантов пересекать рубежи и направляться к своим конечным целям.

Но с другой стороны, все понимают, что эти меры носят временный характер, и в конечном итоге границы будут открыты. Рост числа беженцев будет неизбежным, тем более на фоне экономических проблем, которые возникнут во многих странах. А их станет еще больше, особенно среди государств со слабым здравоохранением, со слабой социальной системой. Весь мир должен сейчас моделировать возможную ситуацию – что может произойти в ближайшее время и в посткризисный период. Условно, в поствирусный период. И многие прогнозы сводятся к тому, что есть угроза повального ухудшения экономического положения, социальных показателей. Естественно, на этом фоне рост конфликтности, рост числа беженцев, вынужденных переселенцев будет неизбежен. Всем пока очевидно, что необходимо предпринять превентивные меры, создать условия для снижения последствий от грядущей новой волны переселенцев в направлении Европы. Нужен пересмотр прежних подходов – и в первую очередь это касается ЕС и стран, граничащих с Турцией. Турция должна превратиться в партнера ЕС по диалогу, по решению проблемы нелегальных мигрантов, и вот такие партнерские отношения между Брюсселем и Анкарой могут стать хорошей основой для будущего развития отношений между ними.