Мифы и ненависть: причины настоящих и будущих бед Армении

Это просто какой-то сюр. Нет, в Армении всегда искали виновных в их собственных ошибках и бедах на стороне, чаще всего «находя» их в России, но происходящее ныне — это за гранью добра и зла, а также здравого смысла.

Итак, согласно проекту госбюджета на 2021 год, к концу этого года госдолг Армении составит 8 млрд 850 млн долларов, а к концу следующего года – 9 млрд 215 млн долларов. При этом, по их данным, в 2020 году из-за пандемии коронавируса, потом и военных действий, прогноз экономического роста в 5% сменился спадом в 6%, а затем и в 6,8%. То есть, очевидно, что имеет место экономический крах. Нынешнее руководство РА рассчитывает на кредиты МВФ в размере 420 млн долларов. Но тут нужно понимать, что это не решение проблемы, а усугубление ее. Ведь соотношение госдолга к ВВП по итогам этого года по прогнозам армянского правительства достигнет 65%. И это не предел. Дальше будет только хуже. Ибо, РА не представляет никакой инвестиционной привлекательности. Особенно после поражения в войне, которая привела к глубокому внутриполитическому кризису, необходимости как-то обеспечивать, расселять тех армян, что ранее жили на оккупированных территориях нашей страны.

А ведь им нужна работа, с которой в РА и без того была большая напряженка. Но и это еще не все. Курс доллара в Армении в последние дни пересек рубеж 510 драмов. В случае продолжения тенденции, по словам экономиста Тадевоса Аветисяна, РА может столкнуться с социальными проблемами. «Во-первых, будут и уже есть социальные последствия. Не обойдется без инфляции, особенно, что касается импорта. Могут подорожать и товары, которые производятся в Армении на привозных компонентах. Подорожание уже заметно, курс с 490-495 драмов за доллар перешел уже рубеж 510 драмов», — сказал Lragir.am Аветисян.

По его словам, такими темпами национальная валюта скоро обесценится на 20-25% и товары первой необходимости также подорожают. «Не исключается и дефицит этих товаров, потому что при инфляционном тренде люди склонны формировать дополнительный спрос», — сказал он.

Что касается экономических рисков, Тадевос Аветисян говорит, что девальвация — это не независимый процесс, а следствие нарушенной макроэкономической стабильности. «Очевидно, что госбюджет сталкивается с проблемами в финансировании основных расходов. Растет госдолг. В этих условиях важен и другой фактор — экономический спад и ожидания спада. Следует также учитывать поражение в войне и фактически проваленную борьбу с Covid 19”, — отметил он.

По словам этого армянского эксперта, интервенции во время войны привели к тому, что сейчас нет ресурсов для вброса в экономику. «Те 500 миллионов долларов, которые, как говорят, были в резерве, давно исчерпаны. Это значит, что скоро у нас будет валютный кризис, что скажется на финансовом рынке. Нынешняя ситуация — следствие экономической политики последних 2,5 лет. И у правительства просто нет резервов на исправление ситуации», — подчеркивает Тадевос Аветисян.

В том же духе, предрекая Армении очень тяжелые времена, выступают и иные тамошние экономисты и политики. Но кого они винят в случившемся? Только не падайте со стула — не самих себя, не коррупцию прежней и нынешней власти, не ее популизм и глупость. И даже не Азербайджан, по большому счету. «Сто лет назад, в ноябре 1920 года советская Россия и кемалистская Турция – Ленин и Кемаль ввели войска, оккупировали независимую армянскую республику, разделили её между собой. И вот, сто лет спустя, в этот же ноябрь 2020 года Россия и Турция вновь совместно оккупировали Армению», — глубокомысленно рассуждает Тигран Хзмалян, председатель Европейской партии Армении.

О том, что война имела место на всех миром признанных территориях Азербайджана, он не вспоминает. О том, что армянскому обществу десятки лет вешали на уши лапшу о «непобедимости» их армии — тоже. Обошел он вниманием и тот факт, что главным победителем в этой войне стал Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность благодаря героизму нашей армии.

Хзмаляну и ему подобным удобнее думать про то, что Армения проиграла Турции и России. И потому в армянских СМИ можно встретить просто кучу публикаций откровенно оскорбительного содержания в адрес президента РФ Владимира Путина. Дошло до того, что издание «Арменаинрепорт» объявило о «неизлечимой болезни Путина». В статье под красноречивым названием «Последняя подлость дряхлеющего тирана» утверждается, что у президента РФ — болезнь Паркинсона. «И вот этот, явно уже больной, не отдающий отчета в происходящем, умирающий человек решил судьбу Арцаха и Армении!», сетует армянский журналист Размик Акопджанян. И тут мы видим все — ложь, русофобию, подлость и неистребимое желание обвинить кого угодно, в первую очередь РФ и ее президента, во всех бедах Армении. О том, что это армянское общество жило и радовалось оккупации земель чужого государства на протяжении почти трех десятков лет, не умудрившись построить экономически и политически устойчивого государства, в РА даже думать не хотят. Там по прежнему предпочитают питаться мифами и ненавистью…