МИД: «В Азербайджане нет удерживаемых женщин армянского происхождения»

«Уроженка ливанского города Бурдж Хаммуд Марал Наджарян имеет как армянское, так и ливанское гражданство. Она была задержана в бывшей зоне конфликта правоохранительными органами Азербайджана вместе со своим сожителем, гражданином Ливана армянского происхождения.

Она дала показания в связи с незаконным проникновением на территорию Азербайджана и совершением других действий, являющихся нарушением законодательства Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом сказала пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

«В результате гуманизма, продемонстрированного азербайджанской стороной, М.Наджарян была освобождена 10 марта этого года. Хотим отметить, что она лично предпочла вернуться не в Армению, а в Ливан. Также следует отметить, что в результате обсуждений с российской стороной не удалось отправить ее через территорию России, так как она является гражданкой Ливана. По этой причине Наджарян была отправлена обратно в Ливан через Турцию.

В целом, хотим отметить, что в настоящее время в Азербайджане нет удерживаемых женщин армянского происхождения. Большинство из 5 женщин, задержанных в ходе Отечественной войны, были освобождены даже в ходе военных действий», — отметила представитель МИД.