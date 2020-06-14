МИД Украины надеется на нормализацию отношений с Грузией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на спад напряжения в отношениях с Грузией из-за ситуации с назначением бывшего президента страны Михаила Саакашвили на пост главы исполнительного комитета национального совета реформ. Об этом сообщает «Укринформ».

Он добавил, что из-за специфики отдельной страны некоторые кризисы могут «просто создаваться».

При этом, глава МИД Украины подчеркнул, что отношения Грузии и Украины «ничто не способно разрушить».

«Политическое напряжение спадет, все это забудется, и мы будем дальше прекрасно развивать наши взаимоотношения», — подчеркнул Кулеба.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

| 2020-06-14T21:34:33+04:00 14 июня 2020, 23:49|12345 (Пока оценок нет)
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