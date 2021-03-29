МИД Турции: Взаимные поездки с удостоверениями личности еще больше укрепят братские связи Турции и Азербайджана

Обе страны завершили процесс утверждения протокола о поездках с удостоверением личности, подписанного 10 декабря 2020 года в Баку между правительствами Турции и Азербайджана.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.

Сообщается, что протокол вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

«Таким образом, граждане двух стран смогут совершать поездки напрямую, имея при себе лишь удостоверение личности нового образца. Новое правило, которое будет применяться с 1 апреля 2021 года, еще больше укрепит прочные братские связи между нашими странами», — отмечается в сообщении.