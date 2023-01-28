Швеция продолжает процесс вступления в НАТО, несмотря на осложнение отношений с Анкарой, сообщает в субботу Associated Press.

«Процесс вступления в НАТО не остановился. Правительство продолжает выполнять условия меморандума между Швецией, Финляндией и Турцией. Но Турция должна решить, когда она завершит процедуру ратификации», — заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем в интервью газете Expressen, выдержки из которого приводит агентство. При этом он отметил, что недовольство Турции в связи с недавней акцией, в ходе которой активисты в Швеции публично сожгли Коран, усложнило процесс вступления в Североатлантический альянс.

Турция на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО после скандала с сожжением Корана. Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя инцидент, сказал, что Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в альянс.

Биллстрем же выразил надежду на то, что Швеция сможет вступить в НАТО уже этим летом.

«Само собой разумеется, что мы ждем саммита НАТО в Вильнюсе», — заявил он, отвечая на вопрос о датах возможного присоединения страны к альянсу. Саммит пройдет в столице Литвы 11-12 июля 2023 года.