Вопрос о задержанном на Шри-Ланке самолете «Аэрофлота» все еще ожидает окончательного решения суда, также ведутся консультации по дипломатическим каналам, сообщает министерство иностранных дел Шри-Ланки.

«Вопрос все еще ожидает окончательного решения суда. По этому вопросу также ведутся консультации по обычным дипломатическим каналам», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ланкийского МИД.

Самолет «Аэрофлота» Airbus A330-300, который должен был выполнить рейс Коломбо — Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания «Аэрофлот» приостановила рейсы в Коломбо.

Ранее власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо, отметив, что считают это коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading.