Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на брифинге, заявила, что российские власти передали властям Армении и Азербайджана свои предложения для заключения мирного договора.

Она сообщила, что спецпредставитель МИД России Игорь Ховаев совершил несколько поездок в регион для консультаций по данной теме, в частности в сентябре.

При этом она отказалась комментировать промежуточные итоги переговоров, сославшись на «высокую чувствительность тематики договора».

«Принимая во внимание высокую чувствительность тематики мирного договора, мы считаем нецелесообразным комментировать детали ведущихся переговоров», — сказала официальный представитель МИД.

Коснувшись деятельности западных посредников в процессе урегулирования конфликта, Захарова отметила, что подчас их подходы не выглядят вполне сбалансированными, что касается в особенности отдельных посредников, которых она прямо почему-то не назвала.

Но, похоже, эти ее оценки не оправдываются, если учесть те результаты, которые были достигнуты намедни в Праге как раз при прямом участии западных посредников. В Заявлении по итогам четырёхсторонней встречи Алиев-Мишель-Пашинян-Макрон отмечается:

«Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в Брюсселе до конца октября.

Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет его касаться. Миссия начнет свою работу в октябре, сроком максимум на два месяца. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям посредством своих докладов».

Учитывая эти обстоятельства, весьма интересен вопрос, в чем именно могут заключаться предложения по мирному договору, которые Москва, по словам Захаровой, уже передала Еревану и Баку? Что там может быть сказано о будущем Карабаха, о так называемом Зангезурском коридоре? И почему о содержании этих предложений нельзя сообщить даже в общих чертах? Что это за секреты?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Очевидно, что МИД России с нескрываемым раздражением, ревностью реагирует на посреднические усилия как Соединенных Штатов, так и Евросоюза. До начала последнего вторжения России в Украину в Москве были уверены, что основная функция модератора в армяно-азербайджанском урегулировании остается полностью под контролем РФ, ну а Шарль Мишель играет как бы вспомогательную роль.

Но сейчас ситуация изменилась настолько, что именно Брюссель становится основной переговорной площадкой, особенно в контексте подготовки и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. И к этому еще добавились посреднические усилия со стороны Вашингтона, который хотя и в меньшей степени вовлечен в переговорный процесс, но в последнее время демонстрирует также свое желание оказывать более серьезное влияние на сближение позиций Армении и Азербайджана и достижение между нашими государствами мира.

Что касается конкретного содержания российских предложений, я могу сослаться только на армянские источники, потому что наш МИД, официальные структуры ничего по этому поводу не сообщали. Из их сообщений следует, что во время недавнего приезда в регион Ховаев делал предложения, которые не очень отличаются от того, что говорил Баку. Те самые 5 принципов. В российских предложениях они тоже нашли отражение, с той разницей лишь, что в контексте переговоров, которые шли в Брюсселе и в США, слово «Карабах» в проекте мирного соглашения не фигурирует, в то время как Россия предлагает сохранить существующее положение и прийти к обсуждению какого-то статуса для карабахских армян после того, как ситуация будет нормализована.

Естественно, когда такой вопрос остается открытым, это означает, что здесь пролонгируется присутствие российских так называемых миротворцев, и у Москвы сохраняются рычаги манипуляций по этому вопросу как в отношении Армении, так и Азербайджана. Что, естественно, Баку совершенно не устраивает, и поэтому, насколько я понимаю, он выбрал основной площадкой по достижению мирного соглашения именно Брюссель.

Кроме того, мы продолжаем настаивать на том, чтобы Армения предоставила нам конкретный автомобильный маршрут Зангезурского коридора, потому что восстановление железной дороги через Мегри, понятно, альтернатив не имеет, как бы там армяне ни бурчали. Есть два варианта автомобильного пути, и по одному из них, который будет соответствовать Трехстороннему заявлению, где говорится о беспрепятственном и безопасном транспортном маршруте между западными районами Азербайджана и Нахчываном, Армения должна дать подтверждение. При всех случаях, в этом вопросе как будто бы и западные, и российские предложения не особенно друг от друга отличаются. Так что я не думаю, что здесь будут большие споры.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Понятно, почему Мария Захарова не остановилась на деталях предложений Москвы по мирному договору Баку и Еревана. В конце сентября 2022 года в интервью Общественному телевидению Армении Никол Пашинян заявил, что «на столе нет какого-либо текста, который можно подписать или отказаться». Понятно, что премьер Армении мог таким образом не задавать слишком высокую планку ожиданий по поводу прогресса в переговорах (в том числе, чтобы не нагнетать тревожность у внутренней аудитории в своей стране). Тем не менее, даже несмотря на слухи, скажем, упомянутые в сентябре армянским изданием «Паст», что уже на переговоры в Прагу Никол Пашинян должен был отправиться с предварительным проектом мирного договора, пока, судя по всему, обсуждение этого документа далеко от завершения.

Объяснимо, почему в этой ситуации официальный представитель МИД РФ говорит о российских предложениях по проекту мирного договора лишь в самых общих чертах – чем конкретнее на предварительном этапе переговоров заявления о предложениях по документу, тем меньше пространства для маневра остается и у сторон, и у посредников.

Разумеется, есть много моментов, которые можно как внести в текст мирного договора, так и оставить за его рамками, регламентируя отдельными соглашениями. К таким темам относится, например, разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Тем не менее, вполне вероятно, что именно Москва может предложить прописать эту тему в мирном договоре детальнее. Все же, в данном вопросе Россия выступает не просто посредником, но, если опираться на пункт 9 Трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года, «контроль за транспортным сообщением» между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении должен осуществляться сотрудниками Пограничной службы ФСБ РФ. Поэтому вполне возможно, что в рамках российских предложений по мирному договору вопросу транспортных коммуникаций было уделено дополнительное внимание.